Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»

, 24 мая. Отмена со стороны США санкций против компании, строящей «Северный поток — 2», стала «ударом под дых» для Киева. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, тревожно не только от того, что после отмены санкций шанс на достройку газопровода очень велик, но и от того, что эта тема не обсуждалась в ходе последнего визита Энтони Блинкена в Киев. С партнерами, которых уважают, так не поступают, написал Климкин в Facebook.

Бывший глава МИД Украины отметил, что не хотел бы возникновения кризиса доверия в отношениях с США. По его словам, при окончании строительства «СП-2» Украина потеряет транзитный статус, после чего от нее уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС.

США ввели новые санкции против российских судов, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Ограничения направлены против компаний Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ведение новых санкций в отношении российских судов. По его словам, США говорят об одном, делают другое. Он отметил, что власти России должны разобраться. Об этом передает RT.