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новостей
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Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
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Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»

Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
Федеральное агентство новостей

, 24 мая. Отмена со стороны США санкций против компании, строящей «Северный поток — 2», стала «ударом под дых» для Киева. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, тревожно не только от того, что после отмены санкций шанс на достройку газопровода очень велик, но и от того, что эта тема не обсуждалась в ходе последнего визита Энтони Блинкена в Киев. С партнерами, которых уважают, так не поступают, написал Климкин в Facebook.

Бывший глава МИД Украины отметил, что не хотел бы возникновения кризиса доверия в отношениях с США. По его словам, при окончании строительства «СП-2» Украина потеряет транзитный статус, после чего от нее уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС.

США ввели новые санкции против российских судов, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Ограничения направлены против компаний Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ведение новых санкций в отношении российских судов. По его словам, США говорят об одном, делают другое. Он отметил, что власти России должны разобраться. Об этом передает RT.

украина сша климкин
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Все новости / Политика / Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
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