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06:58
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Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
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05:29
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05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
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ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации

Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 мая. Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о возмещении повреждений автомобиля во внесудебном порядке при эвакуации.

Этой информацией поделился в своем канале в Telegram глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Политик утверждает, что в данный момент правила задержания автомобиля имеют расплывчатую формулировку — «вред возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации».

«Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы, возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред», — заявил он.

Отказ от такого возмещения станет причиной штрафа для юрлиц в размере 300 тысяч рублей, сообщается в тексте законопроекта.

Ранее RT сообщал, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие. Новые причины отказа коснутся людей, которые имеют две или больше погашенных судимостей. Также ужесточение коснется водителей, которых наказывали за пьяное вождение.

Некоторое время назад сообщалось, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил свой 75-й день рождения. Политик получил подарок даже от президента России Владимира Путина.

госдума лдпр машины законопроект
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