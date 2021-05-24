ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации

Москва, 24 мая. Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о возмещении повреждений автомобиля во внесудебном порядке при эвакуации.

Этой информацией поделился в своем канале в Telegram глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Политик утверждает, что в данный момент правила задержания автомобиля имеют расплывчатую формулировку — «вред возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации».

«Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы, возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред», — заявил он.

Отказ от такого возмещения станет причиной штрафа для юрлиц в размере 300 тысяч рублей, сообщается в тексте законопроекта.

Ранее RT сообщал, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие. Новые причины отказа коснутся людей, которые имеют две или больше погашенных судимостей. Также ужесточение коснется водителей, которых наказывали за пьяное вождение.

Некоторое время назад сообщалось, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил свой 75-й день рождения. Политик получил подарок даже от президента России Владимира Путина.