NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России

Вашингтон, 24 мая. Недавняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может как улучшить отношения между странами, так и еще больше обострить их.

В издании The National Interest считают, что переговоры Москвы и Вашингтона в Исландии вряд ли серьезно повлияют на геополитическую ситуацию. Это, скорее всего, временная передышка.

«Для Соединенных Штатов и России критически важно поговорить, и фокус встречи Блинкена-Лаврова по вопросу стратегической стабильности, возможно, наиболее критически важный фактор, учитывая, что обе страны обладают внушительными ядерными арсеналами, является правильным», — пишет политолог Николас Гвоздев.

Он считает, что встреча США и РФ поможет остановить регресс отношений между странами. Оба представителя подчеркнули необходимость поддерживать стратегическую стабильность. На «паузу» влияют как введение санкции против «Северного потока — 2», так и временный отказ от ограничений, которые коснулись компании-оператора. Однако в глобальном смысле не стоит ожидать существенных изменений в отношениях Кремля и Белого дома.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о его переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.