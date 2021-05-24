Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда

Вашингтон, 24 мая. Президент США Джозеф Байден 25 мая встретится с семьей убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Встреча приурочена к годовщине смерти мужчины. Планируется, что встрече пройдет в Белом доме. Американский президент вышлет за родными погибшего самолет.

Накануне телеканал CNN сообщал о возможной встрече. Кроме того, принятие закона имени Флойда «О справедливой полиции» ожидается к годовщине гибели афроамериканца. Байден намерен записать видеообращение и лично принести соболезнования семье.