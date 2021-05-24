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США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
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05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
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США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair

Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
ru.wikipedia.org  /  Ardfern

Вашингтон, 24 мая. Глава комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес вместе с парламентариями из европейских стран выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair.

Сенатор-демократ заявил, что парламентарии призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести немедленное расследование данного инцидента. По его словам, речь идет о нарушении свободного международного воздушного транзита и создании угрозы для авиации.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», — заявил Менендеса.

Законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для «дальнейших атак на демократию в Европе». Также в заявлении говорится, что парламентарии призывают немедленно освободить Романа Протасевича.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Об этом информировал RT.

Ранее уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. США решительно осудили задержание Протасевича.

белоруссия ryanair протасевич
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