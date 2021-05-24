США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair

Вашингтон, 24 мая. Глава комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес вместе с парламентариями из европейских стран выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair.

Сенатор-демократ заявил, что парламентарии призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести немедленное расследование данного инцидента. По его словам, речь идет о нарушении свободного международного воздушного транзита и создании угрозы для авиации.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», — заявил Менендеса.

Законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для «дальнейших атак на демократию в Европе». Также в заявлении говорится, что парламентарии призывают немедленно освободить Романа Протасевича.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Об этом информировал RT.

Ранее уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. США решительно осудили задержание Протасевича.