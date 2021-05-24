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05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
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04:00
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Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»

Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
commons.wikimedia.org  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 24 мая. Сенатор Тед Круз, штат Техас, назвал ведущего телеканала MSNBC Брайана Уильямса «жалким примером коррумпированных корпоративных СМИ».

Уильямс обвинил политика в распространении «российской пропаганды» за то, что тот осудил новое видео о вербовке в армию США. Героиней ролика стала капрал Эмма Мэлонелорд, которую воспитали в Калифорнии две мамы. Видео показывает, как она участвует в протестах ЛГБТК перед отправкой в армию. Круз отмечал, что ролик контрастирует с рекламой российских военных, в которой мускулистый мужчина занимается в спортзале и выпрыгивает из самолета, сообщает FOX News.

Уильямс назвал замечания Круза «в высшей степени глупой ошибкой» и предположил, что сенатор когда-нибудь захочет стать президентом России. В ответ политик привел три аргумента, заявив, что ненавидит коммунистов, считает Вооруженные силы США лучшими на планете и выступает автором санкций, которые Вашингтон должен был ввести в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор уточнил, что президент США Джо Байден сделал российскому коллеге Владимиру Путину «многомиллиардный подарок», отказавшись от обязательных рестрикций. Кроме того, политик напомнил о понижении в должности ведущего MSNBC за ложные заявления о его прошлых репортажах.

«Есть ли более жалкий пример коррумпированных корпоративных СМИ, чем Брайан Уильямс?» — спросил Круз, назвав телеведущего «левым хакером MSNBC».

В конце апреля Тед Круз чуть не заснул во время выступления президента США Джо Байдена перед конгрессом. Сенатор-республиканец обвинил в этом главу государства, который, по его мнению, специально говорил скучно.

Тед Круз россия сша
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