Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»

Вашингтон, 24 мая. Сенатор Тед Круз, штат Техас, назвал ведущего телеканала MSNBC Брайана Уильямса «жалким примером коррумпированных корпоративных СМИ».

Уильямс обвинил политика в распространении «российской пропаганды» за то, что тот осудил новое видео о вербовке в армию США. Героиней ролика стала капрал Эмма Мэлонелорд, которую воспитали в Калифорнии две мамы. Видео показывает, как она участвует в протестах ЛГБТК перед отправкой в армию. Круз отмечал, что ролик контрастирует с рекламой российских военных, в которой мускулистый мужчина занимается в спортзале и выпрыгивает из самолета, сообщает FOX News.

Уильямс назвал замечания Круза «в высшей степени глупой ошибкой» и предположил, что сенатор когда-нибудь захочет стать президентом России. В ответ политик привел три аргумента, заявив, что ненавидит коммунистов, считает Вооруженные силы США лучшими на планете и выступает автором санкций, которые Вашингтон должен был ввести в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор уточнил, что президент США Джо Байден сделал российскому коллеге Владимиру Путину «многомиллиардный подарок», отказавшись от обязательных рестрикций. Кроме того, политик напомнил о понижении в должности ведущего MSNBC за ложные заявления о его прошлых репортажах.

«Есть ли более жалкий пример коррумпированных корпоративных СМИ, чем Брайан Уильямс?» — спросил Круз, назвав телеведущего «левым хакером MSNBC».

В конце апреля Тед Круз чуть не заснул во время выступления президента США Джо Байдена перед конгрессом. Сенатор-республиканец обвинил в этом главу государства, который, по его мнению, специально говорил скучно.