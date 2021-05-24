Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии

Минск, 24 мая. Польские и литовские власти хотят смены правительства в Белоруссии, поскольку это даст им возможность решить демографические и экономические проблемы.

Представители обоих государств продолжают открыто поддерживать белорусскую оппозицию. При этом их намерения не касаются населения. Они хотят реализовать лишь собственные меркантильные устремления. Об этом сообщает Baltnews.

«Конституция 3 мая точно не соотносится с режимом властвующего лидера современной Белоруссии. Для Лукашенко, как и для поддерживающей его России, каждое упоминание о том, что Белоруссия уже 230 лет назад была частью Западной Европы, является абсолютно неприемлемым, — считает специалист по Балтийскому региону Роберт Мицкевич.

Власти Польши и Литвы пытаются искажать историю и отсылают к периоду Речи Посполитой, когда Белоруссия входила в ее состав. Это указывает на территориальные претензии со стороны западных соседей.

Такая политика связана с экономическими факторами. Все дело в том, что благополучие Литвы и Польши во многом зависит от населения. Однако оно продолжает покидать страны в поисках лучшей жизни. Статистика указывает, что за пределами польского государства живет около 10% его жителей. В такой ситуации властям остается только приглашать иммигрантов, которые займут рабочие места и обеспечат поддержку экономики.

Есть Украина, жители которой активно отправляются на заработки. Однако для них Варшава и Вильнюс — лишь перевалочный пункт на пути к Берлину или Праге. Поэтому более логичным вариантом является привлечение белорусов, которых пытаются убедить в том, что у них в стране диктаторский режим, от которого нужно бежать.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусскую сторону освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.