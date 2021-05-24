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05:29
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США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
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Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
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Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
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Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
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Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
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Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии

Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Минск, 24 мая. Польские и литовские власти хотят смены правительства в Белоруссии, поскольку это даст им возможность решить демографические и экономические проблемы.

Представители обоих государств продолжают открыто поддерживать белорусскую оппозицию. При этом их намерения не касаются населения. Они хотят реализовать лишь собственные меркантильные устремления. Об этом сообщает Baltnews.

«Конституция 3 мая точно не соотносится с режимом властвующего лидера современной Белоруссии. Для Лукашенко, как и для поддерживающей его России, каждое упоминание о том, что Белоруссия уже 230 лет назад была частью Западной Европы, является абсолютно неприемлемым, — считает специалист по Балтийскому региону Роберт Мицкевич.

Власти Польши и Литвы пытаются искажать историю и отсылают к периоду Речи Посполитой, когда Белоруссия входила в ее состав. Это указывает на территориальные претензии со стороны западных соседей.

Такая политика связана с экономическими факторами. Все дело в том, что благополучие Литвы и Польши во многом зависит от населения. Однако оно продолжает покидать страны в поисках лучшей жизни. Статистика указывает, что за пределами польского государства живет около 10% его жителей. В такой ситуации властям остается только приглашать иммигрантов, которые займут рабочие места и обеспечат поддержку экономики.

Есть Украина, жители которой активно отправляются на заработки. Однако для них Варшава и Вильнюс — лишь перевалочный пункт на пути к Берлину или Праге. Поэтому более логичным вариантом является привлечение белорусов, которых пытаются убедить в том, что у них в стране диктаторский режим, от которого нужно бежать.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусскую сторону освободить основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

белоруссия польша литва
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