Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение

Калининград, 24 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил рассмотреть идею движения велосипедистов по части улиц Калининграда.

Глава региона на своей странице в Instagram спросил у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября велоднем. По предложению Алиханова, с 10:00 до 15:00 часть острова Октябрьский и ряда центральных улиц города нужно отдавать только под велодвижение, а также перемещение общественного транспорта и оперативных служб.

Губернатор отметил, что эта идея ему пришла в ходе традиционного калининградского велопарада «День колеса». Он также отметил, что воскресным велопарадом отметили уже десять лет «Дня колеса» в Калининграде.

Накануне Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ. В регионе надеются, что это снизит туристический поток.

Ранее стало известно, что Калининградская область приняла 63,5 тысячи туристов в майские праздники. Об этом информировал RT.