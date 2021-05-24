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04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
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Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение

Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
gov39.ru  /  Официальный портал Правительства Калининградской области

Калининград, 24 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил рассмотреть идею движения велосипедистов по части улиц Калининграда.

Глава региона на своей странице в Instagram спросил у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября велоднем. По предложению Алиханова, с 10:00 до 15:00 часть острова Октябрьский и ряда центральных улиц города нужно отдавать только под велодвижение, а также перемещение общественного транспорта и оперативных служб.

Губернатор отметил, что эта идея ему пришла в ходе традиционного калининградского велопарада «День колеса». Он также отметил, что воскресным велопарадом отметили уже десять лет «Дня колеса» в Калининграде.

Накануне Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ. В регионе надеются, что это снизит туристический поток.

Ранее стало известно, что Калининградская область приняла 63,5 тысячи туристов в майские праздники. Об этом информировал RT.

калининград алиханов велосипеды
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