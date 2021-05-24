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В Польше восхитились модернизацией российской авиации
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Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
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Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
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Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
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МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
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В Польше восхитились модернизацией российской авиации

Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 мая. Польские эксперты удивлены модернизацией российских воздушных войск, а особенно истребителями Су-34 и беспилотниками.

В РФ продолжают улучшать свою боевую технику. Самолеты-разведчики Су-24МР будут заменены на Су-34. Также на вооружение будут взяты беспилотники «Орион» и «Альтиус–У». Они отличаются несколькими весомыми достоинствами. Об этом говорится на сайте польского издания Defence24.

«В разведывательных подразделениях Су-24МР будут постепенно заменять на БПЛА «Орион» и «Альтиус-У». Эти системы могут вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку, их сложнее обнаружить», — пишет журналист Юлиуш Сабак.

Он добавил, что эти летательные аппараты могут дольше выполнять задачи в зоне боевых действий. Это позволяет сократить время сбора информации и ее последующего использования. Автор считает, что беспилотники не смогут полностью заменить Су-24МР.

«Поэтому россияне будут заниматься не только внедрением БПЛА, но и модернизацией части Су-34, направленной, в частности, на их адаптацию к выполнению разведывательных задач. Су-34 сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели при любых погодных условиях и на большем расстоянии, чем он может это делать сейчас», — подчеркнул эксперт.

Ранее директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО.

россия польша су-34 авиация
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