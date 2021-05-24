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Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
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Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
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Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
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Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
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Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
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Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
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Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне

Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 24 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибку, которую допустил Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны.

Жириновский считает, что Сталин не должен был призывать союзников СССР по антигитлеровской коалиции, среди которых США и Великобритания, открывать Второй фронт. Об этом депутат заявил на радиостанции «Говорит Москва».

«Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном», — высказался Жириновский.

Ранее финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме. Финский маршал Карл Густав Маннергейм избежал наказания за военные преступления благодаря вмешательству Иосифа Сталина, политолог Йохан Бекман предложил свою версию событий.

Жириновский сталин вов
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