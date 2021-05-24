Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне

Москва, 24 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибку, которую допустил Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны.

Жириновский считает, что Сталин не должен был призывать союзников СССР по антигитлеровской коалиции, среди которых США и Великобритания, открывать Второй фронт. Об этом депутат заявил на радиостанции «Говорит Москва».

«Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном», — высказался Жириновский.

Ранее финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме. Финский маршал Карл Густав Маннергейм избежал наказания за военные преступления благодаря вмешательству Иосифа Сталина, политолог Йохан Бекман предложил свою версию событий.