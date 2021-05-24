Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России

Екатеринбург, 24 мая. Сильная жара с температурой, которая поднимется до 37 градусов тепла, сохранится в Поволжье и на Урале.

Останется и высокая вероятность природных пожаров. Этой информацией с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура будет сильно превышать норму на Урале и в Поволжье уже больше 14 дней подряд. Это становится причиной распространения пожаров в лесах.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что такая погода является продолжением «волны тепла» в регионе и негативно влияет на здоровье жителей. Он добавил, что высокая вероятность пожаров сохранится на Урале и в Поволжье будущие пять дней.

Ранее RT сообщал об экстренной посадке самолета в Минске после сообщения о минировании. На борту был основатель признанного в республике экстремистским канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич, которого белорусская власть объявила в розыск. В результате инцидента он был задержан.

Некоторое время назад сообщалось об остановке движение на трассе между Екатеринбургом и Тюменью. Причиной этого стал сильный пожар.