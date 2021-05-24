Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива

Москва, 24 мая. Чтобы сократить расход топлива, стоит взять за привычку ездить спокойно, без резких движений.

Лучше избегать стремительных торможений и ускорений, посоветовал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений «Авилона» Константин Епанешников в беседе с «Прайм».

«Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе», — отметил он.

Также аккуратное вождение способно предотвратить аварии и трату денег на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля. Не стоит забывать, что ОСАГО дешевле для тех, у кого за плечами внушительный срок безаварийной езды. Сэкономить деньги можно также на своевременно проведенном ТО в надежной проверенной организации, которая не будет «разводить» на деньги, заключил эксперт.

Еще один совет для автомобилистов — не устанавливать дополнительную шумоизоляцию. Она делает автомобиль тяжелее, ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.