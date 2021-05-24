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05:11
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05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
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Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива

Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Москва, 24 мая. Чтобы сократить расход топлива, стоит взять за привычку ездить спокойно, без резких движений.

Лучше избегать стремительных торможений и ускорений, посоветовал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений «Авилона» Константин Епанешников в беседе с «Прайм».

«Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе», — отметил он.

Также аккуратное вождение способно предотвратить аварии и трату денег на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля. Не стоит забывать, что ОСАГО дешевле для тех, у кого за плечами внушительный срок безаварийной езды. Сэкономить деньги можно также на своевременно проведенном ТО в надежной проверенной организации, которая не будет «разводить» на деньги, заключил эксперт.

Еще один совет для автомобилистов — не устанавливать дополнительную шумоизоляцию. Она делает автомобиль тяжелее, ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.

машина автомобиль экономия
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