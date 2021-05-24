Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»

Брюссель, 24 мая. Европейские эксперты и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще исследуют вакцину от COVID-19 «Спутник V», заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Официальный представитель регулятора сообщил газете «Известия», что европейские эксперты провели проверки надлежащей клинической практики (GCP), на текущий месяц запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP) в России.

В ЕМА не смогли назвать точные сроки одобрения вакцины, так как совместное исследование препарата специалистами ВОЗ и европейскими экспертами еще продолжается.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что фармацевтическая компания União Química завершила производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Компания может выпускать около 8 млн доз в месяц или 100 млн в год.