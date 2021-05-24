Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:35
Политика
Байден во вторник встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
Все новости
24 мая 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:35
Политика
Байден во вторник встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
Все новости

Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»

Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Брюссель, 24 мая. Европейские эксперты и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще исследуют вакцину от COVID-19 «Спутник V», заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Официальный представитель регулятора сообщил газете «Известия», что европейские эксперты провели проверки надлежащей клинической практики (GCP), на текущий месяц запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP) в России.

В ЕМА не смогли назвать точные сроки одобрения вакцины, так как совместное исследование препарата специалистами ВОЗ и европейскими экспертами еще продолжается.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что фармацевтическая компания União Química завершила производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Компания может выпускать около 8 млн доз в месяц или 100 млн в год.

вакцина Спутник V EMA
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 230625 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 83145 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 72696 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 57725 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 54774 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Общество / Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
Рейтинг@Mail.ru