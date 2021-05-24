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Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
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Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
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Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке

  /   Обновлено: 24 мая 2021 04:47
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Южно-Сахалинск, 24 мая. Правоохранительные органы арестовали мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского по подозрению во взятке в особо крупном размере.

На время предварительного следствия Красковский будет находиться в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии следователей, мэр получил 1,2 миллиона рублей за протекцию и покровительство от некого 59-летнего жителя области. Передача денег могла состояться в начале зимы 2020 года. Уголовное дело было возбуждено 21 мая этого года.

Недавно журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, имели место быть предложения взяток за время его работы в качестве телеведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». По его словам, за 20 лет такое происходило неоднократно.

сахалин взятка мэр
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