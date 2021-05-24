Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке

Южно-Сахалинск, 24 мая. Правоохранительные органы арестовали мэра Макаровского района Сахалинской области Андрея Красковского по подозрению во взятке в особо крупном размере.

На время предварительного следствия Красковский будет находиться в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии следователей, мэр получил 1,2 миллиона рублей за протекцию и покровительство от некого 59-летнего жителя области. Передача денег могла состояться в начале зимы 2020 года. Уголовное дело было возбуждено 21 мая этого года.

Недавно журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, имели место быть предложения взяток за время его работы в качестве телеведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». По его словам, за 20 лет такое происходило неоднократно.