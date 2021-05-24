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Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
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Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
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Все новости

МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре

Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
ФБА «Экономика сегодня»  /  Валерия Покидова

Санкт-Петербург, 24 мая. Новая рабочая неделя начнется с непогоды для жителей Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 24 мая на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Завтра также ожидаются дожди.

Спасатели предупреждают о повышенной вероятности дорожно-транспортных инцидентов, а также происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте и в воздухе.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине следующей недели в Петербурге прогнозируется выпадение большого количества осадков, особенно в среду и четверг. Показатели температуры будут держаться близко к норме или ниже нее. Следующие выходные должны выдастся сухими, но не жаркими. Воздух прогреется до +16...+19 градусов.

погода ленобласть петербург прогноз
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