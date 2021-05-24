МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре

Санкт-Петербург, 24 мая. Новая рабочая неделя начнется с непогоды для жителей Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 24 мая на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Завтра также ожидаются дожди.

Спасатели предупреждают о повышенной вероятности дорожно-транспортных инцидентов, а также происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте и в воздухе.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине следующей недели в Петербурге прогнозируется выпадение большого количества осадков, особенно в среду и четверг. Показатели температуры будут держаться близко к норме или ниже нее. Следующие выходные должны выдастся сухими, но не жаркими. Воздух прогреется до +16...+19 градусов.