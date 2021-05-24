Российских водителей предупредили о новых летних штрафах

Москва, 24 мая. Этим летом в России вступают в силу новые правила, согласно которым водители могут получить штраф за передвижение в водоохранной зоне по неасфальтированной дороге.

Так, за движение по дороге без покрытия автомобилисту грозит штраф для физических лиц — 4500 рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение от 200 000 до 400 000 рублей, предупреждают эксперты Car.ru.

Отдельный штраф может поджидать россиянина у берега реки, пруда или озера, на защитной полосе моря или океана. Сумма наказания в этом случае составит для граждан от 4000 до 4500 рублей, для должностных лиц — от 8 000 до 12 000 рублей, а для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей. В связи с этим эксперты рекомендуют парковать автомобиль за 200 метров от любого водоема, к которому не проложена асфальтовая дорога.

Недавно россиянам объяснили, почему не стоит устанавливать на автомобиль дополнительную шумоизоляцию. Из-за нее машина станет гораздо тяжелее и начнет потреблять больше топлива.