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05:35
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05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
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Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
В Польше восхитились модернизацией российской авиации
05:00
Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
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Российских водителей предупредили о новых летних штрафах

Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 24 мая. Этим летом в России вступают в силу новые правила, согласно которым водители могут получить штраф за передвижение в водоохранной зоне по неасфальтированной дороге.

Так, за движение по дороге без покрытия автомобилисту грозит штраф для физических лиц — 4500 рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение от 200 000 до 400 000 рублей, предупреждают эксперты Car.ru.

Отдельный штраф может поджидать россиянина у берега реки, пруда или озера, на защитной полосе моря или океана. Сумма наказания в этом случае составит для граждан от 4000 до 4500 рублей, для должностных лиц — от 8 000 до 12 000 рублей, а для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей. В связи с этим эксперты рекомендуют парковать автомобиль за 200 метров от любого водоема, к которому не проложена асфальтовая дорога.

Недавно россиянам объяснили, почему не стоит устанавливать на автомобиль дополнительную шумоизоляцию. Из-за нее машина станет гораздо тяжелее и начнет потреблять больше топлива.

машина автомобиль штраф
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