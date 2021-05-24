Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии

Сукре, 24 мая. Микроавтобус упал в ущелье, которое находится на юго-западе Боливии.

Пять человек погибли в результате происшествия. Этой информацией делится агентство «Синьхуа», ссылаясь на местную полицию.

Агентство утверждает, что происшествие произошло в субботу на территории департамента Потоси. Три пассажира отделались ранениями. В салоне микроавтобуса находились и представители исполнительных органов власти департамента. Они также есть среди пострадавших и погибших.

Ранее сообщалось, что в аварии с фурой на Московском большом кольце погиб водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля. Машина марки Chevrolet выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль Mercedes.