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05:11
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В Польше восхитились модернизацией российской авиации
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Общество
Крымчане рассказали, где на полуострове находится единственный в России музей языков
04:53
Политика
Жириновский объяснил, в чем ошибся Сталин в Великой Отечественной войне
04:53
Общество
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в некоторых регионах России
04:52
Общество
Российских автомобилистов научили экономить на расходе топлива
04:52
Общество
Европейский регулятор объяснил задержку одобрения «Спутника V»
04:42
Общество
Главу района на Сахалине арестовали по подозрению в крупной взятке
04:36
Общество
МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном ветре
04:36
Общество
Российских водителей предупредили о новых летних штрафах
04:35
Происшествия
Пять человек погибли после падения микроавтобуса в ущелье в Боливии
04:18
Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
04:12
Армия
Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»
04:11
Общество
Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
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Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака

Общество
Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Вашингтон, 24 мая. Ученые из Оксфордского университета нашли негенетические факторы, которые повышают риск колоректального рака у людей младше 50 лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Соответствующие исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum. Эксперты проанализировали 13 популяционных исследований и изучили 3767 случаев колоректального рака, 4049 контрольных случаев у людей до 50 лет, а также 23 437 случаев и 35 311 контрольных пациентов в возрасте 50 лет и старше.

Онкологические заболевания у людей в возрасте до 50 лет связаны с более низким уровнем образования, низким потреблением аспирина, большим потреблением красного мяса, интенсивным употреблением алкоголя и воздержанием от него. Ученые выяснили, что низкое потребление клетчатки больше увеличивает вероятность рака прямой кишки, чем толстой.

Риск колоректального рака до 50 лет повышают диабет в анамнезе и низкий уровень фолиевой кислоты в организме, малое потребление кальция и клетчатки. Масса тела и курение являются факторами риска только в группе старше 50 лет.

Накануне стало известно, что Московский онкологический форум пройдет в столице в мае. Об этом информировал телеканал RT.

Ранее американские ученые выяснили, что рак яичек может возникать у человека из-за дефицита гена NANOS2. Он требуется для определения половой принадлежности организма.

онкология американские ученые колоректальный рак
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