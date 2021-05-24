Американские ученые назвали негенетические факторы риска колоректального рака

Вашингтон, 24 мая. Ученые из Оксфордского университета нашли негенетические факторы, которые повышают риск колоректального рака у людей младше 50 лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Соответствующие исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum. Эксперты проанализировали 13 популяционных исследований и изучили 3767 случаев колоректального рака, 4049 контрольных случаев у людей до 50 лет, а также 23 437 случаев и 35 311 контрольных пациентов в возрасте 50 лет и старше.

Онкологические заболевания у людей в возрасте до 50 лет связаны с более низким уровнем образования, низким потреблением аспирина, большим потреблением красного мяса, интенсивным употреблением алкоголя и воздержанием от него. Ученые выяснили, что низкое потребление клетчатки больше увеличивает вероятность рака прямой кишки, чем толстой.

Риск колоректального рака до 50 лет повышают диабет в анамнезе и низкий уровень фолиевой кислоты в организме, малое потребление кальция и клетчатки. Масса тела и курение являются факторами риска только в группе старше 50 лет.

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