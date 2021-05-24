Минобороны РФ начало массовую закупку новейших пистолетов «Удав»

, 24 мая. Минобороны РФ начинает массовую закупку новейших пистолетных комплексов «Удав».

Большая часть «Удавов» поступает на вооружение бойцов спецназа и разведподразделений. На покупку первой крупной партии выделено 384 миллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий план.

Пистолеты «Удав» будут приобретаться в двух основных исполнениях — общевойсковом с индексом 6П72 и специального назначения 6П72-1. В комплект последнего был включен эффективный глушитель и лазерный целеуказатель. Поставки обеих версий начнутся в 2021 году и должны будут завершиться до 10 ноября 2023-го.

Основной особенностью «Удава» стало использование новых, более мощных патронов калибра 9х21 мм. Они обеспечивают дальность прицельной стрельбы до 50-100 метров, а также могут пробивать бронежилеты второго класса защиты.

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