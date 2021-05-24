Турецкий доктор рассказал об опасности диетической соли

Москва, 24 мая. Переизбыток соли в организме может привести к серьезным нарушениям. Поэтому многие люди переходят на «диетический» аналог, который не так полезен, как может показаться.

Соль является одним из самых опасных продуктов, особенно при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях. В качестве альтернативы обычно используется диетическая соль, употребление которой несет не меньший риск. Об этом сообщает «ИноСМИ«.

«В диетической соли содержится на 30% меньше хлорида натрия, однако содержание хлорида калия очень высоко, что способствует развитию гиперкалиемии. А гиперкалиемия может вызвать нарушение сердечного ритма и внезапную смерть. Люди с упомянутыми заболеваниями не должны употреблять диетическую соль без консультации с врачами», — предупреждает специалист по нефрологии Серкан Йылдыз.

Он рекомендует людям с гипертонией вообще отказаться от соли. Это поможет снизить артериальное давление и предотвратить серьезные заболевания сердца и сосудов.

«По большому счету нет ни одного продукта, куда бы не входил натрий. Важно продолжать наш путь с теми продуктами, в которых его меньше всего», — резюмировал доктор.

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