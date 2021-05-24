Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции

Лилль, 24 мая. Футбольный клуб «Лилль» занял первое место во французском чемпионате, обыграв в последнем матче турнира команду «Анже» со счетом 2:1.

Игроки «Лилля» после победы набрали 83 очка и четвертый раз в истории команды стали чемпионами Франции. В последний раз «Лилль» становился чемпионом в 2011 году. Второе место с 82 очками занял ПСЖ, выигрывавший турнир три года подряд. Третье место занял «Монако», набрав 78 очков.

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