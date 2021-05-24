BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере

Лондон, 24 мая. Британская телерадиокорпорация BBC проводит расследование по факту сообщения журналистки в Twitter с хэштегом «Гитлер был прав», сообщает британская газета Daily Mail.

Журналистка корпорации Тала Халава семь лет назад, не будучи сотрудницей организации, написала у себя в Twitter спорное замечание.

«Израиль проявляет больше нацизма, чем Гитлер. #HitlerWasRight (Гитлер был прав. — Прим. ФАН), #IDF (израильские вооруженные силы. — Прим. ФАН), идите к черту», — говорится в сообщении.

В профиле журналистки отмечалось, что она находится в Рамаллахе. Ее старое сообщение в воскресенье появилось в Twitter-аккаунте Honest Reporting. В описании странички говорится, что она «восстанавливает доверие к СМИ, содействует справедливости и точности в освещении Израиля в СМИ».

В корпорации BBC отметили, что твиты появились до того, как Халава была принята на работу. Но в компании очень серьезно относятся к этому и проводят расследование.

Очередной виток насилия в секторе Газа начался 12 мая. Стороны осуществляли взаимные ракетные обстрелы, в результате которых, по предварительным данным, погибли 12 израильтян и 232 палестинца.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал единственным путем урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной двухгосударственное решение. Госсекретарь США собирается приехать на Ближний Восток и встретиться с властями Израиля и Палестины.