Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте

Москва, 24 мая. Оставаться молодым можно даже в зрелом возрасте. Врач эстетической медицины Кемали Гюнеш рассказал о шести секретах, которые помогут поддерживать форму.

Доктор рекомендует употреблять много воды. Кожа во многих случаях теряет упругость из-за недостатка жидкости. Чтобы это предотвратить, нужно каждый день выпивать минимум по 1,5 литра воды. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Не менее важно соблюдать полезный рацион и делать физические упражнения. Причем важна сама комбинация. Если тренироваться, но плохо питаться, то результата не будет.

Доктор Гюнеш рекомендует употреблять достаточно белка и продукты с полезными жирами. Они помогают бороться со старостью. Также, по его мнению, нужно отказаться от сахара, поскольку он воздействует на волокна коллагена.

Еще одним важным аспектом для поддержания молодости считается сон. Он должен длиться не менее семи часов. В этот момент наш организм восстанавливает клетки, происходит выброс гормона молодости, мелатонина.

Опасным для молодости фактором являются солнечные лучи. Лучше избегать их воздействия, используя специальные крема. Ультрафиолет плохо воздействует на эпидермис, провоцирует появление морщин и пятен.

Также следует помнить о вреде курения и алкоголя. Никотин разрушает коллаген, снижает количество воды в коже, из-за чего она становится сухой и теряет естественный цвет. Спирт расширяет сосуды, что приводит к припухлостям и покраснениям.

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