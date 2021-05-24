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24 мая 04:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
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Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте

Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
pixabay.com

Москва, 24 мая. Оставаться молодым можно даже в зрелом возрасте. Врач эстетической медицины Кемали Гюнеш рассказал о шести секретах, которые помогут поддерживать форму.

Доктор рекомендует употреблять много воды. Кожа во многих случаях теряет упругость из-за недостатка жидкости. Чтобы это предотвратить, нужно каждый день выпивать минимум по 1,5 литра воды. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Не менее важно соблюдать полезный рацион и делать физические упражнения. Причем важна сама комбинация. Если тренироваться, но плохо питаться, то результата не будет.

Доктор Гюнеш рекомендует употреблять достаточно белка и продукты с полезными жирами. Они помогают бороться со старостью. Также, по его мнению, нужно отказаться от сахара, поскольку он воздействует на волокна коллагена.

Еще одним важным аспектом для поддержания молодости считается сон. Он должен длиться не менее семи часов. В этот момент наш организм восстанавливает клетки, происходит выброс гормона молодости, мелатонина.

Опасным для молодости фактором являются солнечные лучи. Лучше избегать их воздействия, используя специальные крема. Ультрафиолет плохо воздействует на эпидермис, провоцирует появление морщин и пятен.

Также следует помнить о вреде курения и алкоголя. Никотин разрушает коллаген, снижает количество воды в коже, из-за чего она становится сухой и теряет естественный цвет. Спирт расширяет сосуды, что приводит к припухлостям и покраснениям.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, что авокадо является продуктом, который положительно сказывается на настроении.

здоровье спорт питание зож
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