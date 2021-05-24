Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети

Москва, 24 мая. Пользователям TikTok показали, как оторвать от бумаги приклеенный скотч. Причем оторвать так, чтобы не порвать бумагу, и вообще не оставить и следа от скотча.

Блогерша Ухтам Абдуллаева опубликовала в TikTok видео, которое набрало более миллиона просмотров. Женщина показала «крутой лайфхак»: как отлепить скотч от бумаги, не порвав ее.

Для примера она взяла два обычных листа бумаги и попробовала снять скотч двумя разными способами при помощи рук. Сначала женщина резко отодрала скотч – клейкая лента оторвалась с верхним слоем бумаги, фактически ее испортив. А весь текст остался на полоске скотча.

Чтобы оторвать скотч, не испортив бумагу нужно взяться за оба конца полоски скотча. Блогерша начал медленно тянуть за концы. На видео видно, как скотч начинает растягиваться по всей длине и отделяется от листа.

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