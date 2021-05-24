Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма

Вашингтон, 24 мая. Американский актер Саша Барон Коэн обвинил соцсеть Twitter и ее основателя в росте антисемитизма на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

Актер на своей странице в Twitter написал, что всплеск антисемитизма на улицах подпитывается ненавистью к евреям в соцсетях. В своем сообщении он отметил официальный аккаунт платформы и ее генерального директора Джека Дорси.

Коэн задался вопросом, почему в Twitter разрешено использовать антисемитские и поддерживающие холокост хэштеги. NYPost отмечает, что актер таким образом отреагировал на отчет Антидиффамационной лиги (ADL). В нем говорилось, что в период с 7 по 14 мая пользователи соцсети написали более 17 тысяч твитов с текстом «Гитлер был прав».

Накануне четыре еврейские общины написали открытое письмо президенту США Джозефу Байдену. В нем они попросили обратить внимание на растущий антисемитизм. Текст письма распространила ADL.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сохраняют приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает RT.