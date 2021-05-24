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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
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Компания Google подала иск к Роскомнадзору

  /   Обновлено: 24 мая 2021 04:04
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
flickr.com  /  Robert Scoble

Москва, 24 мая. Американская компания Google подала иск к Роскомнадзору. Сообщается, что Арбитражный суд Москвы 11 мая принял иск к производству.

Американская компания пытается оспорить требования Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок, которые переносят на материалы с «противоправным контентом». Говорится о видеоролике, выложенном на YouTube, который Роскомнадзор считает экстремистским. Ведомство утверждает, что в видео есть призыв к участию в январских несанкционированных митингах.

Это первый случай, когда Google подала иск к Роскомнадзору. До этого момента компания была всегда ответчиком во время таких процессов.

Ранее сообщалось, что Google рискует получить штраф в размере 94 триллиона рублей. Американская компания должна было восстановить канал «Царьград» в YouTube.

google роскомнадзор гугл
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