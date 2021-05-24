Москва, 24 мая. Американская компания Google подала иск к Роскомнадзору. Сообщается, что Арбитражный суд Москвы 11 мая принял иск к производству.

Американская компания пытается оспорить требования Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок, которые переносят на материалы с «противоправным контентом». Говорится о видеоролике, выложенном на YouTube, который Роскомнадзор считает экстремистским. Ведомство утверждает, что в видео есть призыв к участию в январских несанкционированных митингах.

Это первый случай, когда Google подала иск к Роскомнадзору. До этого момента компания была всегда ответчиком во время таких процессов.

Ранее сообщалось, что Google рискует получить штраф в размере 94 триллиона рублей. Американская компания должна было восстановить канал «Царьград» в YouTube.