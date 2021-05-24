Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос

Санта-Фе, 24 мая. В минувшую субботу космоплан компании Virgin Galactic совершил первый пилотируемый полет с включением двигателей с площадки космодрома, расположенного в Нью-Мексико.

Компания Virgin Galactic Holdings Inc. миллиардера Ричарда Брэнсона совершила испытательный полет в космос с двумя пилотами на борту. Корабль VSS Unity достиг скорости в три раза превышающей скорость звука и вышел в космос на высоте 90 км.

После завершения тестовых полетов компания объявит дату начала предоставления услуг по отправке туристов в космос. Virgin Galactic уже предлагает потенциальным туристам зарезервировать путевку в космос за $250 тысяч. Сейчас на путешествие претендуют более 600 человек.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на орбиту Земли запустят первый в мире деревянный спутник Wisa Woodsat. Запуск ракеты-носителя произведут с полуострова Махия в Новой Зеландии.