Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 04:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
Все новости
24 мая 04:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
Все новости

Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос

Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
Олег Котов  /  из личного архива

Санта-Фе, 24 мая. В минувшую субботу космоплан компании Virgin Galactic совершил первый пилотируемый полет с включением двигателей с площадки космодрома, расположенного в Нью-Мексико.

Компания Virgin Galactic Holdings Inc. миллиардера Ричарда Брэнсона совершила испытательный полет в космос с двумя пилотами на борту. Корабль VSS Unity достиг скорости в три раза превышающей скорость звука и вышел в космос на высоте 90 км.

После завершения тестовых полетов компания объявит дату начала предоставления услуг по отправке туристов в космос. Virgin Galactic уже предлагает потенциальным туристам зарезервировать путевку в космос за $250 тысяч. Сейчас на путешествие претендуют более 600 человек.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на орбиту Земли запустят первый в мире деревянный спутник Wisa Woodsat. Запуск ракеты-носителя произведут с полуострова Махия в Новой Зеландии.

космос туризм космический корабль
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 230625 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 83145 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 72696 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 57725 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 54774 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Технологии / Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
Рейтинг@Mail.ru