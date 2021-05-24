Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши

Варшава, 24 мая. Авиалайнер ирландского лоукостера Ryanair, который в воскресенье днем экстренно сел в Минске, принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair Sun.

Такой информацией поделился глава этой фирмы Михал Качмарчик в беседе с порталом Wirtualna Polska. По его словам, компания продолжает держать связь с капитаном воздушного судна, однако точно неизвестно, забрали ли кого-то из пассажиров.

«У меня нет подтверждения от экипажа о сопровождении истребителей. Но самолет находился над территорией Белоруссии и должен был следовать предписаниям белорусской авиадиспетчерской службы», — заявил Качмарчик.

Напомним, самолет ирландского авиаперевозчика Ryanair, летевший их греческих Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В Минске позднее сообщили, что на борту самолета находился один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадке его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщал ФАН.