Вашингтон, 24 мая. Три сотрудника китайского Института вирусологии Уханя в ноябре 2019 года обратились за помощью в больницу с характерными для COVID-19 симптомами, говорится в отчете разведки США.

Знакомые с разведданными официальные лица выразили разные мнения о представленных в документе доказательствах. Один из собеседников издания FOX Business отметил, что отчет потенциально имеет большое значение, но требует дальнейшего расследования.

«Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Что она вам не сообщала? То, почему они заболели», — отметил другой спикер издания.

В администрации президента США Джо Байдена отказались комментировать разведданные, но заявили, что все технически достоверные теории происхождения пандемии должны быть исследованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными экспертами.

«У нас по-прежнему есть серьезные вопросы о первых днях пандемии Covid-19, в том числе о ее происхождении в Китайской Народной Республике», — сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США.

В КНР, в свою очередь указывали на возможность создания коронавируса на военной базе Форт-Детрик в Мэриленде. Главный эксперт по коронавирусу летучих мышей в Институте вирусологии Ухани Ши Чжэнли заявила, что все сотрудники лаборатории дали отрицательный результат на антитела Covid-19, и текучести кадров в команде по коронавирусу не было.

Республиканцы в конгрессе США ведут «всесторонние» расследования происхождения пандемии COVID-19, включая возможность «случайной» утечки из лаборатории в Ухане. Подробнее — в материале ФАН.