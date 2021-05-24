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Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
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Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
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Технологии
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Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
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02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
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Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году

  /   Обновлено: 24 мая 2021 03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 мая. Три сотрудника китайского Института вирусологии Уханя в ноябре 2019 года обратились за помощью в больницу с характерными для COVID-19 симптомами, говорится в отчете разведки США.

Знакомые с разведданными официальные лица выразили разные мнения о представленных в документе доказательствах. Один из собеседников издания FOX Business отметил, что отчет потенциально имеет большое значение, но требует дальнейшего расследования.

«Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Что она вам не сообщала? То, почему они заболели», — отметил другой спикер издания.

В администрации президента США Джо Байдена отказались комментировать разведданные, но заявили, что все технически достоверные теории происхождения пандемии должны быть исследованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными экспертами.

«У нас по-прежнему есть серьезные вопросы о первых днях пандемии Covid-19, в том числе о ее происхождении в Китайской Народной Республике», — сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США.

В КНР, в свою очередь указывали на возможность создания коронавируса на военной базе Форт-Детрик в Мэриленде. Главный эксперт по коронавирусу летучих мышей в Институте вирусологии Ухани Ши Чжэнли заявила, что все сотрудники лаборатории дали отрицательный результат на антитела Covid-19, и текучести кадров в команде по коронавирусу не было.

Республиканцы в конгрессе США ведут «всесторонние» расследования происхождения пандемии COVID-19, включая возможность «случайной» утечки из лаборатории в Ухане. Подробнее — в материале ФАН.

сша китай коронавирус
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