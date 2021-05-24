Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью

Москва, 24 мая. Ученые разработали микроскоп, который дает увидеть атомы с рекордным расширением.

Оптический прибор поможет узнать с высочайшим процентом точности местоположение атомов в трех измерениях. Ученые создали этот микроскоп еще в 2018 году, но он обладал одним недостатком. Работа детектора могла осуществляться только с очень тонкими образцами, которые были толщиной в несколько атомов.

После этого ученые обновили свой оптический прибор, который стал настолько точен и успешен, что единственной погрешностью осталось тепловое колебание самих атомов. Микроскоп предоставляет для исследователей возможность обнаруживать примесные атомы в разных конфигурациях и отображать их и их колебания по одному.

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