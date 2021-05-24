Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva

Берлин, 24 мая. В Германии на продажу был выставлен модифицированный автомобиль Lada Niva, который выполнен в корпусе пикап. Пользователи Сети оценили эксклюзив.

Необычную российскую машину можно приобрести в городе Грац. Однако покупателю придется заплатить 30 тыс. евро (около 3,2 млн рублей). Об этом сообщает ИноСМИ.

Модификацией Нивы занималась частная компания Zubr. Она специализируется на выпуске эксклюзивных моделей марки Lada. Авто получило 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью в 83 л.с. Однако не указано, соответствует ли силовой агрегат экологическому стандарту «Евро-6».

Пользователи Сети оценили интересную российскую машину. Они отметили надежность автомобиля, который продается в России не один десяток лет.

«Lada Niva завоевывает немецкий рынок», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что, в пересчете на нынешние реалии, Нива стоила бы 2 млн рублей. Однако это цена за авто, ради которого нужно было стоять в очереди. Без этого она обошлась бы все 4 млн. Он считает, что внедорожник относится к премиум-сегменту времен социализма.

«В Италии тоже наши Новы популярны. Не раз видел их в Альпах», — подчеркнул один из читателей.

Ранее стало известно, что модельный ряд производителя АвтоВАЗ в будущем ожидают глобальные перемены.