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новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
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Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
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Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva

Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
lada.ru  /  Официальный сайт LADA

Берлин, 24 мая. В Германии на продажу был выставлен модифицированный автомобиль Lada Niva, который выполнен в корпусе пикап. Пользователи Сети оценили эксклюзив.

Необычную российскую машину можно приобрести в городе Грац. Однако покупателю придется заплатить 30 тыс. евро (около 3,2 млн рублей). Об этом сообщает ИноСМИ.

Модификацией Нивы занималась частная компания Zubr. Она специализируется на выпуске эксклюзивных моделей марки Lada. Авто получило 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью в 83 л.с. Однако не указано, соответствует ли силовой агрегат экологическому стандарту «Евро-6».

Пользователи Сети оценили интересную российскую машину. Они отметили надежность автомобиля, который продается в России не один десяток лет.

«Lada Niva завоевывает немецкий рынок», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что, в пересчете на нынешние реалии, Нива стоила бы 2 млн рублей. Однако это цена за авто, ради которого нужно было стоять в очереди. Без этого она обошлась бы все 4 млн. Он считает, что внедорожник относится к премиум-сегменту времен социализма.

«В Италии тоже наши Новы популярны. Не раз видел их в Альпах», — подчеркнул один из читателей.

Ранее стало известно, что модельный ряд производителя АвтоВАЗ в будущем ожидают глобальные перемены.

россия германия автомобиль лада нива
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