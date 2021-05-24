Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня

Москва, 24 мая. На Азовском море купальный сезон начнется в первой половине июня, вода уже прогрелась до 19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на Азовском море вода наиболее теплая. Купальный сезон раньше всего начнется именно там, уточнил Вильфанд.

«Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море. Это (начало купального сезона на Азовском море. — Прим. ФАН) будет в конце первой — середине второй декады июня», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.

На курортах Краснодарского края и Крыма температура воды составляет 13-16 градусов, отметил Вильфанд. По его словам, открывать купальный сезон врачи рекомендуют, когда показатель составляет 22 градуса тепла.

Ранее синоптики прогнозировали начало купального сезона в Краснодарском крае не раньше второй половины июня, сообщает A42.ru. В Крыму можно будет начинать купаться на десять дней позже.