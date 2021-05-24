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Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
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Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
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02:59
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02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
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Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня

Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
pixabay.com  /  Sasin Tipchai

Москва, 24 мая. На Азовском море купальный сезон начнется в первой половине июня, вода уже прогрелась до 19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на Азовском море вода наиболее теплая. Купальный сезон раньше всего начнется именно там, уточнил Вильфанд.

«Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море. Это (начало купального сезона на Азовском море. — Прим. ФАН) будет в конце первой — середине второй декады июня», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.

На курортах Краснодарского края и Крыма температура воды составляет 13-16 градусов, отметил Вильфанд. По его словам, открывать купальный сезон врачи рекомендуют, когда показатель составляет 22 градуса тепла.

Ранее синоптики прогнозировали начало купального сезона в Краснодарском крае не раньше второй половины июня, сообщает A42.ru. В Крыму можно будет начинать купаться на десять дней позже.

вильфанд азовское море купальный сезон
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