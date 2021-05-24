Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик, 24 мая. Гид группы альпинистов скончался в горах Кабардино-Балкарии во время восхождения, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

Группа обратилась с просьбой о помощи на перевале Хотютау, расположенном на высоте 3500 метров. Во время обхода Эльбруса по кругу скончался гид группы. Согласно предварительной информации, он умер от сердечной недостаточности.

Одиннадцать спасателей отряда выдвинулись к Хотютау. Выясняются обстоятельства инцидента.

Накануне сообщалось, что в начале мая спасатели отправлялись на помощь к группе застрявших на Эльбрусе туристов. Когда альпинисты поднимались в гору, один из них почувствовал недомогание.