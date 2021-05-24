Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею

Рига, 24 мая. Сборная Канады проиграла первые две встречи на чемпионате мира по хоккею. Первая игра с хоккеистами Латвии закончилась со счетом 0:2. Международный турнир проходит в Риге.

Второй матч сборных Канады и США закончился со счетом 1:5. Отличится заброшенными шайбами в составе победителей удалось Джейсону Робертсону на восьмой минуте, Адаму Кленденингу — на 22-й минуте, дважды Тревору Муру — 24 и 39 минуты и Мэтту Теннисону — 58 минута. Среди канадцев отметился лишь Максим Комтуа на 52-й минуте.

Канадская сборная впервые за всю историю своего выступления на чемпионатах мира терпит поражения в двух стартовых встречах турнира. Сейчас она в своей группе B занимает предпоследнюю седьмую строчку, ниже нее только итальянцы. В следующей игре, которая пройдет 24 мая, канадцам предстоит сразиться с хоккеистами из Германии.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России утвердила форму сборной для выступления на чемпионате мира в Риге.