Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске

Москва, 24 мая. Главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал о главных конкурентах доллара США и объяснил, почему время американской валюты на исходе.

Финансист отметил, что силу доллара сравнивать с 30-летней давностью не приходится. Некоторые развивающие страны стараются по возможности переводить платежи с партнерами в локальную валюту. Появилось евро, и доллар стал конкурировать за звание так называемой тихой гавани, подчеркивает эксперт. Основными конкурентами американской валюты он считает евро, швейцарский франк, японскую йену, канадский доллар и английский фунт.

«У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос», — сообщил агентству «Прайм» финансист.

Основным связанным с долларом риском Мкртчян считает инфляцию и ее ожидания. Федеральной резервной системе США пока удается управлять ожиданиями и не допускать выхода инфляции за планируемый диапазон.

Но падение курса доллара к другим валютам финансист называет реалистичным сценарием. В качестве диверсификации от такого риска эксперт рекомендует присмотреться к сырьевым товарам: золоту и европейской валюте.

Эксперт ранее посоветовал россиянам присмотреться к национальной валюте и вложиться в нее. По его словам, на этом можно заработать на фоне укрепления рубля.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предположил, что курс доллара через несколько лет вернется к отметке в 60 рублей, сообщает A42.ru. Специалист напомнил, что рубль укрепился к доллару на 25% с начала 2003 года по середину 2008 года.