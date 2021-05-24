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новостей
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Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
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02:16
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Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске

Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 24 мая. Главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал о главных конкурентах доллара США и объяснил, почему время американской валюты на исходе.

Финансист отметил, что силу доллара сравнивать с 30-летней давностью не приходится. Некоторые развивающие страны стараются по возможности переводить платежи с партнерами в локальную валюту. Появилось евро, и доллар стал конкурировать за звание так называемой тихой гавани, подчеркивает эксперт. Основными конкурентами американской валюты он считает евро, швейцарский франк, японскую йену, канадский доллар и английский фунт.

«У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос», — сообщил агентству «Прайм» финансист.

Основным связанным с долларом риском Мкртчян считает инфляцию и ее ожидания. Федеральной резервной системе США пока удается управлять ожиданиями и не допускать выхода инфляции за планируемый диапазон.

Но падение курса доллара к другим валютам финансист называет реалистичным сценарием. В качестве диверсификации от такого риска эксперт рекомендует присмотреться к сырьевым товарам: золоту и европейской валюте.

Эксперт ранее посоветовал россиянам присмотреться к национальной валюте и вложиться в нее. По его словам, на этом можно заработать на фоне укрепления рубля.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предположил, что курс доллара через несколько лет вернется к отметке в 60 рублей, сообщает A42.ru. Специалист напомнил, что рубль укрепился к доллару на 25% с начала 2003 года по середину 2008 года.

экономика доллар евро валюта
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