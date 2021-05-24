Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение

Москва, 24 мая. Температура помещения может стать одним из факторов, которые способствуют снижению веса.

При похудении лучше сохранять прохладную температуру в помещении. То есть в офисе лучше поддерживать 25 градусов тепла. Слишком теплая температура будет замедлять метаболизм. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.

«А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — заявила Соломатина.

Однако если речь идет о температуре тела, то тут все наоборот. При высокой базальной температуре ускоряется обмен веществ благодаря гормону щитовидной железы тироксину.

«Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму», — отметила врач.

Из-за этого во время болезни многие худеют. Тяга к сладкому появляется для восполнения запаса энергии. В жаркую погоду лишний вес может уйти за счет пота и испарения жидкости.

Ранее диетолог назвала способ быстро избавиться от «зимнего жира». Теплая погода может означать то, что россиянам следует больше ходить, чтобы начать избавляться от лишнего веса. Лучше всего как минимум 20 минут в день уделять быстрой ходьбе.