Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Вильнюс, 24 мая. Правоохранительные органы Литвы начали расследование инцидента с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины — Вильнюс.

Заместитель генерального комиссара департамента полиции Литвы при министерстве внутренних дел Арунас Арлаускас сообщил, что по предварительным данным в самолете возник конфликт, когда было заявлено о взрывном устройстве. Это стало одной из причин приземления в Минске.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Члены экипажа будут доставлены в отдел полиции для дачи показаний. Также будут опрошены некоторые пассажиры.

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Информация о «бомбе» не подтвердилась. При этом на борту самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали правоохранители.