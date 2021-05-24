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Происшествия
Несанкционированный концерт завершился гибелью подростка в перестрелке в США
01:41
Общество
Победители Евровидения захотели выступить в России
01:32
Политика
Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве
01:21
Общество
Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
23:43
Происшествия
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США захотели создать гидросамолет как у России

Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
southern.mchs.ru  /  Пресс-служба южного регионального центра МЧС РФ

Вашингтон, 24 мая. США захотели переоборудовать военный авиатранспорт C-130 Hercules в напоминающий российский Бе-200 «Альтаир» гидросамолет, сообщает Popular Mechanics.

Самолет должен обладать большой дальностью полета и грузоподъемностью, а также возможностью проводить работы на море, в том числе с субмаринами.

После вывода из эксплуатации P5M Marlin военные в США не использовали гидросамолеты десятилетиями, напомнили в издании. Но важнейшими полями сражений в любом будущем конфликте станут водные пути, в том числе Персидский залив, Охотское, Южно-Китайское, Желтое и Балтийское моря, отмечают в издании.

«Гидросамолет помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод», — говорится в публикации.

В настоящее время подобную технику, помимо России, выпускает Китай. В частности КНР располагает гидросамолетом AG600.

Обозреватели издания The National Interest ранее сообщили о планах Вашингтона создать новый бомрбардировщик-невидимку В-21, который должен стать «худшим кошмаром» для России и Китая.

Ранее эксперт Кайл Мизоками заявил, что военные США могут получить в распоряжение гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), сообщает A42.ru. Новейшая ракета сможет в 17 раз превышать скорость звука и наносить удары на расстоянии порядка 2776 километров.

россия сша вооружения
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