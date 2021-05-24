США захотели создать гидросамолет как у России

Вашингтон, 24 мая. США захотели переоборудовать военный авиатранспорт C-130 Hercules в напоминающий российский Бе-200 «Альтаир» гидросамолет, сообщает Popular Mechanics.

Самолет должен обладать большой дальностью полета и грузоподъемностью, а также возможностью проводить работы на море, в том числе с субмаринами.

После вывода из эксплуатации P5M Marlin военные в США не использовали гидросамолеты десятилетиями, напомнили в издании. Но важнейшими полями сражений в любом будущем конфликте станут водные пути, в том числе Персидский залив, Охотское, Южно-Китайское, Желтое и Балтийское моря, отмечают в издании.

«Гидросамолет помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод», — говорится в публикации.

В настоящее время подобную технику, помимо России, выпускает Китай. В частности КНР располагает гидросамолетом AG600.

Обозреватели издания The National Interest ранее сообщили о планах Вашингтона создать новый бомрбардировщик-невидимку В-21, который должен стать «худшим кошмаром» для России и Китая.

Ранее эксперт Кайл Мизоками заявил, что военные США могут получить в распоряжение гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), сообщает A42.ru. Новейшая ракета сможет в 17 раз превышать скорость звука и наносить удары на расстоянии порядка 2776 километров.