Несанкционированный концерт завершился гибелью подростка в перестрелке в США

Роли, 24 мая. Четырнадцатилетняя девочка скончалась в результате стрельбы на несанкционированном концерте в американском городе Норт-Чарлстон, в штате Северная Каролина.

По информации полиции, в субботу вечером было получено сообщение о стрельбе. На месте были обнаружены 14 раненых человек, которых после оказания первой медицинской помощи доставили в больницу. По предварительным данным, стрельба возникла после конфликта на несанкционированном концерте. Все подробности произошедшего полиция не раскрывает. Об этом информирует телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.

Сотрудник полиции Нью-Джерси был арестован за создание подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Стражи порядка прибыли в его дом после сообщения о беспорядках и обнаружили в подвале его жилища и сарае специальное оборудование для изготовления наркотиков.