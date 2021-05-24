Победители Евровидения захотели выступить в России

Рим, 24 мая. Победившая на конкурсе «Евровидение» итальянская рок-группа Maneskin планирует провести большой концертный тур, который будет включать Россию.

Участники коллектива Давид Дамиано, Томас Раджи, Итан Торкио и Виктория Де Анжелис отметили, что к конкурсу не относились как к состязанию, но попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

Maneskin планируют выпустить новый альбом к концу года. Европейские гастроли группы начнутся в декабре.

«И Россия будет включена», — сообщили ТАСС члены группы, уточнив, что скоро будет объявлена полная программа тура.

Выступление российской участницы Евровидения Манижи очень понравилось рокерам из Италии.

«Особенно тот посыл о независимости женщины, которое оно содержало, она — большая молодец, человек впечатляющей энергетики и харизмы, а также очень приятная в общении», — сообщила басистка Maneskin Виктория Де Анжелис, остальные участники группы разделяют ее мнение.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что группа Maneskin выиграла Евровидение только благодаря эпатажным манерам и внешности. По его мнению, победительницей конкурса должна была стать представительница Мальты.