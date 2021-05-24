Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве

Вашингтон, 24 мая. Сенатор из США Берни Сандерс назвал террористической группировкой правящее в секторе Газа движение ХАМАС, и заявил, что в правительстве Израиля присутствуют «открытые расисты».

По словам политика, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с годами «стало ультраправым крылом» и в настоящее время в нем есть открытые расисты. Сложившуюся в стране ситуацию он назвал «очень сложной».

«Есть ХАМАС — террористическая группировка. Есть правое израильское правительство, и ситуация становится хуже», — заявил в интервью телеканалу CBS News Сандерс.

Сенатор считает, что США должны выступать против ХАМАС. Однако основная задача Вашингтона, по его мнению, заключается в том, чтобы «объединять людей». Для этого нужно международное сообщество.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что единственным путем для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной остается обоюдное решение двух государств.