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Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
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Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
02:00
Политика
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
01:41
Происшествия
Несанкционированный концерт завершился гибелью подростка в перестрелке в США
01:41
Общество
Победители Евровидения захотели выступить в России
01:32
Политика
Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве
01:21
Общество
Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
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Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве

Политика
Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве
wikipedia.org  /  lorie shaull / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 24 мая. Сенатор из США Берни Сандерс назвал террористической группировкой правящее в секторе Газа движение ХАМАС, и заявил, что в правительстве Израиля присутствуют «открытые расисты».

По словам политика, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с годами «стало ультраправым крылом» и в настоящее время в нем есть открытые расисты. Сложившуюся в стране ситуацию он назвал «очень сложной».

«Есть ХАМАС — террористическая группировка. Есть правое израильское правительство, и ситуация становится хуже», — заявил в интервью телеканалу CBS News Сандерс.

Сенатор считает, что США должны выступать против ХАМАС. Однако основная задача Вашингтона, по его мнению, заключается в том, чтобы «объединять людей». Для этого нужно международное сообщество.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что единственным путем для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной остается обоюдное решение двух государств.

сша израиль сандерс хамас
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