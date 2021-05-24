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Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
02:00
Политика
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
01:41
Происшествия
Несанкционированный концерт завершился гибелью подростка в перестрелке в США
01:41
Общество
Победители Евровидения захотели выступить в России
01:32
Политика
Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве
01:21
Общество
Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
23:43
Происшествия
Судьба енота-потеряшки в Приозерском районе обеспокоила пользователей Сети
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Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы

Общество
Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы
pixabay.com  /  pixel2013

Москва, 24 мая. Россиян могут оштрафовать за участки сельскохозяйственного назначения, заросшие сорняками, сообщила юрист Анна Пономарева.

За распространение сорняков на участках сельхозназначения могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если дачники на участках не уничтожили содержащие наркотические или психотропные вещества растения, им грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей, отметила юрист.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — уточнила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Пономарева.

Юрист напомнила, что к сорнякам относятся борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, мята полевая, одуванчик лекарственный, редька дикая, конопля, осот полевой, полынь обыкновенная, чертополох, белена черная, паслен и амброзия.

Ранее сообщалось, что поправки в федеральный закон о садоводческих товариществах повлекут за собой ряд изменений для российских дачников в новом летнем сезоне. Среди основных новелл закона о садоводах — введение упрощенного порядка выхода из садоводческого некоммерческого (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ).

россия дачи дачники
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