Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы

Москва, 24 мая. Россиян могут оштрафовать за участки сельскохозяйственного назначения, заросшие сорняками, сообщила юрист Анна Пономарева.

За распространение сорняков на участках сельхозназначения могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если дачники на участках не уничтожили содержащие наркотические или психотропные вещества растения, им грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей, отметила юрист.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — уточнила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Пономарева.

Юрист напомнила, что к сорнякам относятся борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, мята полевая, одуванчик лекарственный, редька дикая, конопля, осот полевой, полынь обыкновенная, чертополох, белена черная, паслен и амброзия.

Ранее сообщалось, что поправки в федеральный закон о садоводческих товариществах повлекут за собой ряд изменений для российских дачников в новом летнем сезоне. Среди основных новелл закона о садоводах — введение упрощенного порядка выхода из садоводческого некоммерческого (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ).