МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни

Стокгольм, 24 мая. Шведский МИД вызвал на минувшей неделе посла РФ Виктора Татаринцева для объяснений по поводу покушения на блогера из Чечни, совершенного в феврале 2020 года.

Сообщается, что ведомство вызвало 18 мая российского посла в Стокгольме и изложило ему четкую позицию Швеции. Канцелярия правительства страны ознакомилась с приговором суда в отношении покушения на оппозиционного властям Чечни блогера Тумсо Абдурахманова.

«Правительство очень серьезно относится к данным об участии чеченских властей в попытке покушения», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд Нижнего Норрланда в начале апреля оставил в силе решение по делу о нападении на блогера из Чечни. Верховный суд 7 мая объявил о том, что не станет рассматривать обжалование вердикта.

Суд первой инстанции приговорил обвиненных по делу мужчину и женщину к десяти и восьми годам лишения свободы, апелляционный суд изменил срок на 12 лет и полутора годам тюремного заключения. Оба будут депортированы без права на возвращение в страну, а также приговорены к возмещению ущерба потерпевшему.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты России Александр Малькевич обратился в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к YouTube-каналу «Жить в России». По его словам, Абдурахманов в беседе с другим блогером выражает «свое недовольство властью и призывает к ее свержению».