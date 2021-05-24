США испугались китайского робота в космосе

Вашингтон, 24 мая. США обеспокоены новой китайской разработкой для будущей орбитальной станции.

Вашингтон испугался "руки-манипулятора", которую Пекин может использовать в военных целях. Изобретение могут расположить на основном модуле третьей по счету национальной космической станции. Ее размер составляет десять метров, а грузоподъемность — около 20 тонн. Изобретение также оснащено видеонаблюдением.

Командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон считает, что робот может угрожать Вашингтону в космосе. В теории он может сбивать американские космические объекты. Дикинсон предрек вывод из строя в будущем истребителей пятого поколения, а также танков и ракетных систем.

Ранее глава «Алмаз-Антея» указал на потенциальную опасность космолетов США. Они могут нести на борту ядерное оружие, считает глава концерна Ян Новиков.