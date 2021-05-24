Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник

Москва, 24 мая. Основатель Telegram-канала Baza Могутин сообщил, что его обязали явиться в полицию в понедельник.

Он заявил, что его отпустили под обязательство о явке. Официального комментария московского главка МВД не поступало.

Накануне Могутин сообщил РИА Новости, что он находится в ОВД «Китай-город». По его словам, ему не объяснили, в чем причина его задержания.

Согласно сообщению «Базы», машину главреда канала остановили на улице. Ему сообщили, что он проходит по ориентировке.

Накануне один из сотрудников полиции в отделении сообщил, что, скорее всего причиной задержания стало освещение митингов в российской столице. Известно, что он участвовал в составе съемочной группы в освещении акции 21 апреля.