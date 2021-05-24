Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане

Казань, 24 мая. Спасатели достали из Волги тело мужчины, который пропал недалеко от Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе Татарстана.

Спасатели получили 22 мая в 04:00 сообщение, которое гласило, что недалеко от Юрьевских пещер пропал мужчина 26 лет, покинувший палаточный городок примерно в 02:00.

В поисках приняли участие две дежурные смены зональных поисково-спасательных отрядов. В 19:05 водолазы нашли и достали тело утонувшего мужчины из Волги, которое находилось на глубине 10-11 метров и в 15 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что извержение гигантского вулкана в ДР Конго унесло жизни 13 человек. Инцидент стал причиной возникновения больше десяти землетрясений в регионе.