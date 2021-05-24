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новостей
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
23:43
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Судьба енота-потеряшки в Приозерском районе обеспокоила пользователей Сети
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
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Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз

  /   Обновлено: 24 мая 2021 00:37
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
wikipedia.org

Москва, 24 мая. Сайт партии «Единая Россия» подвергся массированной DDoS-атаке.

Хакерская атака осуществляется с нескольких тысяч IP-адресов. Она началась в преддверии праймериз перед выборами в Госдуму.

"На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection», — говорится в официальном telegram-канале партии.

Системы защиты сайта оперативно оповестили об атаке администраторов департамента ИТ партии. Специалисты заблокировали IP-адреса атакующих.

Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что разнообразие географии адресов говорит об использовании бот-нета — разветвленной по всему миру сети взломанных компьютеров. Чаще всего их владельцы не подозревают, что их оборудование используют для этих целей.

"Единая Россия" начинает в понедельник предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на выборы в ГД, а также региональные и муниципальные органы власти. Накануне сообщалось, что участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тысячи россиян. Число выборщиков составляет около 6 миллионов человек.

единая россия праймериз ddos
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