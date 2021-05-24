Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз

Москва, 24 мая. Сайт партии «Единая Россия» подвергся массированной DDoS-атаке.

Хакерская атака осуществляется с нескольких тысяч IP-адресов. Она началась в преддверии праймериз перед выборами в Госдуму.

"На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection», — говорится в официальном telegram-канале партии.

Системы защиты сайта оперативно оповестили об атаке администраторов департамента ИТ партии. Специалисты заблокировали IP-адреса атакующих.

Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что разнообразие географии адресов говорит об использовании бот-нета — разветвленной по всему миру сети взломанных компьютеров. Чаще всего их владельцы не подозревают, что их оборудование используют для этих целей.

"Единая Россия" начинает в понедельник предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на выборы в ГД, а также региональные и муниципальные органы власти. Накануне сообщалось, что участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тысячи россиян. Число выборщиков составляет около 6 миллионов человек.