Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»

Берлин, 24 мая. Немецкий депутат Дитер Дем привился вакциной «Спутник V», за что был раскритикован политиками. Однако жители Германии одобрили это решение и считают его разумным.

Официальный представитель парламентской фракции СвДП Константин Кюле считает, что российский препарат от коронавируса наносит «значительный политический вред» многим государствам. По его мнению, «Спутник V» призван ослабить европейские институты, и его печалит, что Дитер Дем повелся на «пропаганду» России. Однако жители ФРГ считают иначе. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Аргументация СвДП против вакцины непостижима. «Спутник V» не причиняет вреда. Миллионы людей уже были привиты им — и это им пошло только на пользу», — написал Klaus-Ulrich-r6ljGOEZR.

Он добавил, что население может пострадать только, если ему отказывать в вакцине. Он не понимает, почему страны не могут сотрудничать хотя бы в гуманитарной отрасли.

«Абсолютное понимание (адресую. — Прим. ФАН) всем тем, кто вакцинируется в России. При всей справедливой критике Путина, собственное здоровье — это самое главное для каждого. Дать себя, как парламентария, использовать для пиар-разделки — это весьма дурно пахнет», — отметил Wildebeast.

Еще один из пользователей считает, что весь скандал «высосан из пальца». Он не видит ничего плохого в поездке Дема и получении российской прививки. Он считает, что критиковать немецкого политика можно было бы, если бы он пропагандировал «Спутник V», но чем вакцинироваться — это индивидуальное решение каждого человека.

Ранее экономисты Института немецкой экономики Кельна заявили, что за время коронавирусной пандемии Германия потеряла примерно 300 млрд евро.