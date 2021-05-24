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новостей
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
23:43
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Судьба енота-потеряшки в Приозерском районе обеспокоила пользователей Сети
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
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Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»

Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Берлин, 24 мая. Немецкий депутат Дитер Дем привился вакциной «Спутник V», за что был раскритикован политиками. Однако жители Германии одобрили это решение и считают его разумным.

Официальный представитель парламентской фракции СвДП Константин Кюле считает, что российский препарат от коронавируса наносит «значительный политический вред» многим государствам. По его мнению, «Спутник V» призван ослабить европейские институты, и его печалит, что Дитер Дем повелся на «пропаганду» России. Однако жители ФРГ считают иначе. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Аргументация СвДП против вакцины непостижима. «Спутник V» не причиняет вреда. Миллионы людей уже были привиты им — и это им пошло только на пользу», — написал Klaus-Ulrich-r6ljGOEZR.

Он добавил, что население может пострадать только, если ему отказывать в вакцине. Он не понимает, почему страны не могут сотрудничать хотя бы в гуманитарной отрасли.

«Абсолютное понимание (адресую. — Прим. ФАН) всем тем, кто вакцинируется в России. При всей справедливой критике Путина, собственное здоровье — это самое главное для каждого. Дать себя, как парламентария, использовать для пиар-разделки — это весьма дурно пахнет», — отметил Wildebeast.

Еще один из пользователей считает, что весь скандал «высосан из пальца». Он не видит ничего плохого в поездке Дема и получении российской прививки. Он считает, что критиковать немецкого политика можно было бы, если бы он пропагандировал «Спутник V», но чем вакцинироваться — это индивидуальное решение каждого человека.

Ранее экономисты Института немецкой экономики Кельна заявили, что за время коронавирусной пандемии Германия потеряла примерно 300 млрд евро.

германия вакцина коронавирус Спутник V
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