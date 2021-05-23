Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина

Москва, 24 мая. Задержание главного редактора «Базы», вероятно, связано с работой на несанкционированном митинге 21 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Один из сотрудников полиции в отделении сообщил, что, скорее всего причиной задержания стало освещение митингов в российской столице. В Telegram-канале издания подтверждают, что Никита участвовал в составе съемочной группы в освещении акции 21 апреля. Отмечается, что редакция «Базы» подавала все необходимые документы для освещения митингов.

Журналист Никита Могутин был задержан в Москве. Сотрудники ГИБДД сообщили об ориентировке на Могутина. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в ОВД «Китай-город».