Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию

Москва, 23 мая. Спасенную в Якутске белую медведицу отправили в московский зоопарк на реабилитацию.

Транспортировка медведицы в столицу производится попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом говорится на сайте Русского географического общества (РГО).

«Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка», — говорится в сообщении.

Истощенная медведица 11 мая вышла к людям вблизи поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Животное искало пищу и воду.

Ранее голодная медведица с медвежонком была замечена в окрестностях города Куйбышева в Новосибирской области. Как сообщили в местной администрации, хищников видели в радиусе одного километра от деревни Ярково Верх-Ичинского сельсовета. Жителей предупреждают об опасности и просят не выходить в лес и не выпускать на выпас крупнорогатый скот. Отмечается, что животные ведут себя агрессивно.